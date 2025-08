Locale trasformato in laboratorio della droga, un arresto

l’indagine

VICENZA La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso un capillare controllo del territorio ed effettuando mirati interventi nel cuore del capoluogo berico, in particolare nella “Zona Rossa”, in linea con l’intensificazione dei controlli promossa in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Vicenza. In tale contesto, dall’approfondimento di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza ed attraverso l’esperienza operativa ed il fiuto investigativo dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, è stato possibile individuare un luogo di “spaccio” nel centro storico di Vicenza, con adiacente un appartamento dove venivano suddivise e confezionate le sostanze stupefacenti ai fini della preparazione delle dosi individuali da introdurre nel mercato illecito della minuta vendita.

Individuato lo spacciatore in flagranza di reato, i contestuali controlli effettuati hanno condotto, all’esito di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, al rinvenimento e al sequestro di 200 grammi tra cocaina, eroina e crack, in merito ai quali erano già pronte per essere immesse sul mercato 77 dosi individuali. Difatti, l’intervento è stato eseguito allorché, poco distante l’appartamento, è stato individuato un uomo di circa 40 anni intento a spacciare sostanza stupefacente destinata al mercato cittadino di viale Milano e delle zone del centro storico.

La sostanza si presentava contenuta in ovuli, sacchetti di cellophane e cd. palline termosaldate, quest’ultime già pronte per essere distribuite nel circuito territoriale dello spaccio. Inoltre, i militari hanno sottoposto a sequestro 900 euro circa in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio realizzata, nonché vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. In ragione di quanto emerso, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato del soggetto di nazionalità nigeriana per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito della medesima operazione, è stato identificato anche un assuntore di sostanza stupefacente, nei cui confronti si è proceduto con la segnalazione alla Prefettura di Vicenza.

Le attività di indagine sinora eseguite hanno permesso, ad oggi, di trarre in arresto nella flagranza di reato 2 soggetti, di denunciare a piede libero 2 soggetti, nonché di segnalare amministrativamente, quali assuntori di sostanza stupefacente, 10 soggetti.

