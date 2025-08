Cosenza, ecco il fronte centro-riformista – con Azione – che mette sul tavolo la forza dei sindaci socialisti

VERSO LE REGIONALI

COSENZA Un progetto riformista per la Calabria, con Azione staccata dal centrodestra dopo lo strappo di Occhiuto della scorsa settimana. Quando Sandro Principe, appena rieletto sindaco di Rende, lo aveva detto nessuno sapeva ancora dell’accelerazione sulle regionali: ora che il voto d’autunno si avvicina, si rafforza l’idea di un asse centro-riformista – un’onda socialista l’aveva definita Principe – con base nel Cosentino (tra Rende e il Tirreno) a trazione sindaci e pronto a mettere sul tavolo almeno una lista – forse due – nel fronte centrosinistra. Il Corriere della Calabria lo ha scritto qualche giorno fa, oggi è arrivata l’ufficialità sulla nascita di un soggetto che può dire la sua, forte dei consensi raccolti oltre che a Rende anche a Paola (Perrotta), Cetraro (Aieta) e Scalea (Russo), senza considerare naturalmente Cosenza e il sindaco Franz Caruso (auto)candidato alla presidenza: «Questa mattina a Rende si è tenuto un incontro rilevante per la politica regionale, che segna un punto di svolta nel panorama calabrese – si legge in una nota – La vicenda dei dazi e la prepotenza trumpiana, ha evidenziato che il nostro Paese, ahinoi, è a sovranità limitata. Se ciò è apparso evidente nello scenario economico, è altrettanto vero in quello politico, dove il Governo ha svenduto la storica politica estera italiana, fedele all’atlantismo ma, nello stesso tempo, capace di svolgere una autonoma politica mediterranea verso il Medio-Oriente e di dialogo con il mondo russo, ex sovietico. In altri termini, si poteva fare tanto per la pace e palazzo Chigi non fa assolutamente nulla».

Dal generale al particolare. «Purtroppo, il Re è nudo anche in Calabria dove, contrariamente ai proclami, intatte rimangono le preoccupazioni delle forze politiche e dei cittadini calabresi sulla mancata risoluzione delle questioni regionali in tema di sanità, di lavoro, di infrastrutture, di trasporti, di ambiente e di turismo. Questo stato di cose è confermato dalle dimissioni di Occhiuto, con motivazioni assolutamente contradditorie. Lo situazione nazionale e regionale evidenzia che nel deludente scenario politico c’è un vuoto, una volta riempito da culture storiche liberal-democratiche, socialiste-riformiste, di ispirazione risorgimentale, cattoliche-democratiche e radicali. Per colmare questo grande vuoto, si sono riuniti a Rende esponenti politici del Partito Socialista Italiano, di Italia Viva, di Azione, del Partito Repubblicano Italiano, di +Europa, dei socialisti riformisti rendesi e della provincia di Cosenza, di Mezzogiorno Federato e di movimenti civici, che negli ultimi mesi, più volte, si sono confrontati sull’attualità politica».

Nella nota si legge che «queste forze hanno avviato, essendo a buon punto, un percorso per costituire una federazione sorretta da un vero e proprio patto federativo: per intanto, si sono confrontate su come affrontare, con concretezza, le emergenze nel mondo della sanità, del lavoro, delle infrastrutture, dell’ambiente, dei trasporti e del turismo; partendo da queste loro idee, intendono confrontarsi con le altre forze politiche, per definire un programma di governo condiviso e per formare una forte coalizione che faccia uscire la Calabria dalla palude, attraverso la guida di un candidato presidente scelto e condiviso in Calabria. I partecipanti all’incontro si sono assunti il compito di valorizzare al massimo la figura e la funzione dei Sindaci, la cui dignità va sempre difesa in quanto portatori di interessi vivi e reali. È del tutto evidente, dunque, che si è pronti al confronto con le altre forze politiche nei tempi e nelle sedi appropriate». (euf)

Nella foto d’archivio Franz Caruso e Sandro Principe nel marzo 2025 all’inizio della campagna per le comunali di Rende

