Reggina, colpo in attacco: ufficiale il ritorno di Montalto

L’acquisto top

REGGIO CALABRIA Botto di mercato per la Reggina di mister Bruno Trocini. La società amaranto ha infatti ufficializzato l’arrivo, anzi il ritorno, di un attaccante di peso che tanto bene ha fatto in Riva allo Stretto e che rappresenta certamente un lusso per la categoria. Si tratta di Adriano Montalto, bomber che si è distinto in Serie B e Serie C con diverse squadre, tra cui appunto la Reggina, e che può davvero essere la carta vincente per la promozione diretta. Di seguito il comunicato del club: «AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Adriano Montalto che si lega al club con un contratto annuale. Adriano torna a vestire la maglia della Reggina, che aveva già indossato tra gennaio 2021 e giugno 2022 in Serie B, collezionando 47 presenze e 11 reti. Dopo l’esperienza in amaranto, nella stagione 2022/23 si trasferisce alla Reggiana, in Serie C, dove si conferma protagonista assoluto contribuendo alla promozione in Serie B con 9 gol in 22 partite. Successivamente indossa la casacca della Casertana (27 presenze, 12 gol e 4 assist) per poi trasferirsi al Catania, dove colleziona 21 presenze e 3 gol tra regular season e playoff. Adriano ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio dove aveva già lasciato il segno. Bentornato a casa».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato