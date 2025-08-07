Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’episodio

Ardore, danneggiata l’auto di un dipendente comunale

Carmine Capogreco, al termine del suo turno di lavoro, ha ritrovato gli pneumatici della vettura danneggiati

Pubblicato il: 07/08/2025 – 21:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ardore, danneggiata l’auto di un dipendente comunale

ARDORE L’Amministrazione Comunale di Ardore condanna con fermezza l’atto subito dal dipendente Carmine Capogreco che, al termine del suo turno di lavoro, ha ritrovato le ruote della propria auto intenzionalmente danneggiate. «Simili gesti non colpiscono solo la singola persona, ma offendono l’intera comunità e i principi di rispetto, legalità e convivenza su cui si fonda il nostro vivere civile. Condanniamo fermamente ogni forma di intimidazione e rinnoviamo il nostro sostegno a tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, operano con impegno e dedizione al servizio della cittadinanza», si legge in un post sul profilo Facebook di “Insieme per Ardore”.(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Ardore
CRONACA
gomme bucate ardore
intimidazione ardore
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x