Ardore, danneggiata l’auto di un dipendente comunale

l’episodio

ARDORE L’Amministrazione Comunale di Ardore condanna con fermezza l’atto subito dal dipendente Carmine Capogreco che, al termine del suo turno di lavoro, ha ritrovato le ruote della propria auto intenzionalmente danneggiate. «Simili gesti non colpiscono solo la singola persona, ma offendono l’intera comunità e i principi di rispetto, legalità e convivenza su cui si fonda il nostro vivere civile. Condanniamo fermamente ogni forma di intimidazione e rinnoviamo il nostro sostegno a tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, operano con impegno e dedizione al servizio della cittadinanza», si legge in un post sul profilo Facebook di “Insieme per Ardore”.(redazione@corrierecal.it)

