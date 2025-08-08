Si legge in: 1 minuto
Annuncio di Cotto Madeo S.r.l. ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)
La documentazione è depositata presso il Settore 1 del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria
Pubblicato il: 08/08/2025 – 6:00
La Società Cotto Madeo Srl ai sensi della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. n.152/06 e ss. mm. ii.,
informa che in data 04 luglio 2025 ha presentato alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).
A tal proposito rende noto che:
- l’Impianto in oggetto è sito in Corigliano-Rossano in C.da Ierpietro;
- il Gestore dell’impianto è il Sig.ra Margherita Madeo;
- l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana;
- la documentazione è depositata presso il Settore 1 del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria Loc. Germaneto Cittadella Regionale 88100 Catanzaro.
presso lo stesso Ufficio è possibile, previo accordo, prendere visione degli atti e far pervenire eventuali osservazioni sulla domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Firma (il Gestore dell’Impianto)
Margherita Madeo
lì 08 agosto 2025
