Ultimo aggiornamento alle 7:02
la comunicazione

Annuncio di Cotto Madeo S.r.l. ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)

La documentazione è depositata presso il Settore 1 del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria

Pubblicato il: 08/08/2025 – 6:00
La Società Cotto Madeo Srl ai sensi della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. n.152/06 e ss. mm. ii.,
informa che in data 04 luglio 2025 ha presentato alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – domanda  per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).

A tal proposito rende noto che:

  1. l’Impianto in oggetto è sito in Corigliano-Rossano in C.da Ierpietro;
  2. il Gestore dell’impianto è il Sig.ra Margherita Madeo;
  3. l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana;
  4. la documentazione è depositata presso il Settore 1 del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria Loc. Germaneto Cittadella Regionale 88100 Catanzaro.

presso lo stesso Ufficio è possibile, previo accordo, prendere visione degli atti e far pervenire eventuali osservazioni sulla domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Firma (il Gestore dell’Impianto)
Margherita Madeo

lì 08 agosto 2025

Autorizzazione Integrata Ambientale
cotto madeo
Catanzaro
Società
