Aggressione a Vibo, continuano le indagini. Tanta la solidarietà al commerciante e alla consigliera comunale

il raid violento

VIBO VALENTIA Tanto lo sdegno e la solidarietà espressa nei confronti di Massimo Cacciatore, il commerciante vibonese ieri brutalmente aggredito nel suo negozio. Verso le 18 di pomeriggio, due ignoti incappucciati hanno fatto irruzione armati di manganello colpendo ripetutamente il 52enne, trasportato poi in ospedale. Cacciatore è anche marito della consigliera comunale di maggioranza, da poco dimessasi come presidente della I Commissione, Laura Pugliese. Ancora non sono chiari i motivi all’origine dell’aggressione, se legati al lavoro dell’uomo o all’impegno politico della moglie, mentre continuano serrate le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei dintorni,, che potrebbero aver ripreso i due aggressori in fuga.

«La città saprà reagire»

Intanto, sono tanti i messaggi di vicinanza arrivati per il commerciante e la moglie. Il sindaco della città Enzo Romeo, insieme al presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello e i consiglieri hanno espresso «sentita vicinanza» a Laura Pugliese, valente consigliera comunale, per la vile aggressione subita dal marito nello svolgimento della sua attività. «La città saprà reagire con rigore e sdegno di fronte a questi episodi inauditi di violenza brutale. Le Forze dell’Ordine, già così presenti ed efficaci nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, sapranno assicurare alla giustizia i colpevoli di questo ignobile, inaccettabile gesto» ha detto il sindaco. Anche il Iannello ha voluto rappresentare il suo sdegno: «Un gesto gravissimo e inqualificabile che tutti noi e la nostra città sapranno respingere con la forza dei saldi principi di civiltà e profonda solidarietà».

De Nisi: «Atto vile e inaccettabile»

«Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza a Massimo Cacciatore, alla consigliera Laura Pugliese e a tutta la sua famiglia per questo atto vile e inaccettabile» ha dichiarato il consigliere regionale e segretario regionale di Azione Francesco De Nisi. Che aggiunge: «Un’aggressione brutale come questa non può e non deve trovare spazio nella nostra società. Qualsiasi sia il movente, un simile gesto è da condannare senza esitazioni». De Nisi, inoltre, sottolinea l’importanza di fare piena luce sull’accaduto: «Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili di questo grave atto siano identificati e assicurati al più presto alla giustizia. È fondamentale che la comunità si stringa attorno alla famiglia Cacciatore-Pugliese, dimostrando che la violenza non vincerà mai. Il nostro impegno sarà sempre a favore della legalità e della sicurezza, valori irrinunciabili per la crescita e il benessere del nostro territorio».

La solidarietà di Mangialavori

La solidarietà arriva anche dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori. «Desidero esprimere la più ferma condanna per l’aggressione subita da Massimo Cacciatore, vittima di un atto vile e ingiustificabile. A lui va tutta la mia solidarietà, non solo come rappresentante delle istituzioni, ma come cittadino che crede fermamente nel rispetto, nella legalità e nella tutela di chi ogni giorno contribuisce con il proprio lavoro alla vita economica e sociale della città. A Massimo ed a sua moglie Laura Pugliese, consigliere comunale di Vibo Valentia, giunga la mia vicinanza».

Cuore Vibonese: «La violenza è una ferita alla convivenza»

Il gruppo consiliare Cuore Vibonese esprime la propria «piena solidarietà a Massimo Cacciatore per il vile pestaggio subito. Un episodio grave e inaccettabile che condanniamo con fermezza, certo di non rappresentare il volto della nostra comunità. La violenza, in qualsiasi forma, è una ferita alla convivenza civile e al rispetto reciproco: chi la compie colpisce non solo una persona, ma l’intera società. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano rapidamente individuati e perseguiti. A Massimo va il nostro sostegno umano e politico, con l’auspicio di una pronta ripresa».

La vicinanza di Progetto Vibo ed Europa Verde-Verdi

Raffaella Cosentino e Gianpiero Menniti, commissari provinciali di Europa Verde-Verdi unitamente ai presidenti di circolo Giuseppe Alviano, Rocco Chiappalone e Giovanni Colace e a tutti gli aderenti, esprimono sentita solidarietà e vicinanza a Laura Pugliese, «seria e qualificata consigliera comunale, per la vile aggressione subita dal marito nell’esercizio della sua attività. Al sentimento di esecrazione e amarezza si accompagna la preoccupazione per episodi così cruenti e incivili sui quali certamente le Autorità sapranno fare luce. Vibo Valentia non deve tornare indietro e respingere con decisione queste derive di violenza e sopraffazione che colpiscono la parte largamente prevalente e operosa della città». Il gruppo consiliare progetto Vibo esprime «la più profonda solidarietà e vicinanza alla consigliera Laura Pugliese per la grave ed inaccettabile aggressione subita dal marito l’imprenditore Massimo Cacciatore all’interno del proprio esercizio commerciale. Un atto ingiustificabile che non solo colpisce la persona ma anche il senso di sicurezza e la serenità della nostra comunità. Nessuno dovrebbe subire violenza tanto meno nel luogo in cui ogni giorno lavora con cura e dedizione. Ci auguriamo che presto Le autorità possano fare chiarezza su quanto è accaduto ed auguriamo a Massimo una pronta guarigione».

