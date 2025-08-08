Skip to main content

l’aggressione

Raid in un negozio di Vibo, incappucciati e armati di manganello aggrediscono il titolare

Il commerciante, marito di una consigliera comunale, è stato trasportato in ospedale. Indagano le forze dell’ordine

Pubblicato il: 08/08/2025 – 20:04
VIBO VALENTIA Ignoti con il volto incappucciato e armati di manganelli sono entrati in un negozio di assistenza tecnologica e telefonica a Vibo, aggredendo e picchiando il titolare. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio. Il commerciante, un 52enne del posto, è il marito di una consigliera comunale ed è stato colpito diverse volte su più parti del corpo. Dopo l’aggressione, i due sono fuggiti mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando per identificare gli autori e risalire ai motivi del gesto.

