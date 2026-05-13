Un anno fa l’Hantavirus dietro la morte di Gene Hackman e della moglie

doppio decesso

ROMA Un anno fa il mito del cinema Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa rimasero vittima dell’Hantavirus: lei colpita respirando escrementi di topi infetti che infestavano la casa, – come riferisce l’Ansa – lui, non più autosufficiente per una grave forma di Alzheimer, morto di stenti qualche giorno dopo. Esistono in natura una ventina di varianti di Hantavirus che possono contagiare esseri umani e quello che ha colpito e ucciso a bordo della nave da crociera Hondius è una forma diversa (battezzata Andes dai medici e l’unica trasmissibile da persona a persona) rispetto a quella di cui è rimasta vittima Arakawa. La moglie di Hackman – spiegarono all’epoca i medici legali – è morta di sindrome cardiopolmonare da Hantavirus, una grave malattia trasmessa dal topo cervino (‘deer mouse’ in inglese) riscontrata anche in altre specie di roditori. Il virus è endemico in vari stati dell’Ovest, ma le infezioni non sono molto frequenti. In New Mexico, dove abitavano gli Hackman, da molti anni si registrano al massimo una decina di casi all’anno: 142 tra 1975 e 2025 di cui 55 con esito fatale, secondo le statistiche del Dipartimento alla Salute.

L’attore e la moglie la moglie furono trovati semimummificati il 26 febbraio 2025 nella loro villa sulle colline di Santa Fe. A lungo la ragione del doppio decesso era rimasta misteriosa e solo con l’autopsia era stato risolto il rebus riconducendo la scomparsa di lui a problemi di cuore fatali una settimana dopo che lei, colpita dalla rara e spesso fatale malattia contratta respirando esalazioni di feci, urina o saliva dei topi, era crollata senza vita sul pavimento di uno dei bagni di casa. La sindrome cardiopolmonare da Hantavirus si manifesta per tre-sei giorni con sintomi simili a quelli dell’influenza – ecco il perchè delle insistenti ricerche in extremis di lei su Google di termini legati all’influenza o al Covid – poi però il decorso volge al peggio se non si interviene prontamente: si accumula fluido attorno e all’interno dei polmoni e il malato resta soffocato. Betsy era stata trovata riversa sul pavimento di un bagno, Gene in un ingressino da un altro lato della casa. Una ricognizione nella villa aveva trovato escrementi di topi in tre garage, due ‘casitas’ e tre capanni. L’attore, 95 anni, probabilmente non si era accorto che la moglie lo aveva lasciato per sempre. L’Alzheimer, secondo quanto fu detto in conferenza stampa, potrebbe aver contribuito alla morte.