Riprende a Crotone la consegna delle cartelle cliniche a Konecta

la vicenda

CROTONE Da martedì riprenderà a Crotone la consegna delle cartelle cliniche a Konecta. È la rassicurazione fornita dalla Regione a Cgil, Cisl e Uil che arriva dopo una serie di costanti interlocuzioni con l’Ente regionale. Questo potrebbe comportare una riapertura anticipata rispetto alla data già fissata del 25 di Agosto. «Una vicenda seguita con particolare attenzione dai segretari generali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil, con continui confronti ai tavoli istituzionali. Un lavoro condiviso che ha consentito di arrivare alla firma dei contratti per gli ex dipendenti di Abramo Customer Care, confluiti dal 1° gennaio di quest’anno in Konecta, nell’ambito del progetto pilota della Regione Calabria per la dematerializzazione delle cartelle cliniche. È solo grazie ai numerosi incontri avuti da Cgil Cisl e Uil con Regione e Ministero che è stato garantito il diritto al lavoro per gli ex lavoratori di Abramo. I sindacati confederali «continueranno ad essere al loro fianco, monitorando periodicamente l’andamento delle attività: il prossimo 18 settembre è già prevista un’ulteriore convocazione di monitoraggio della vertenza ex Abramo in sede ministeriale presso il MIMIT, con tutte le parti firmatarie dell’accordo del 19 dicembre 2024. Cgil, Cisl e Uil restano convinti che obiettivi come quello della stabilizzazione occupazionale si possano raggiungere solo attraverso il confronto con gli enti preposti e la costante partecipazione ai tavoli istituzionali, così come avvenuto in questi anni. E anche in questa delicata fase per il Governo regionale, continueranno a vigilare affinché vengano mantenuti gli impegni assunti nei confronti dei tanti lavoratori di Abramo».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato