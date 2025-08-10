Skip to main content

10/08/2025
IL FESTIVAL

Calabria protagonista a Locarno con due film tra noir e storia sacra

Si tratta di “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base e “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani, produzioni ambientate soprattutto nel Cosentino

Pubblicato il: 10/08/2025 – 23:54
LOCARNO La Calabria sbarca al Festival di Locarno con due produzioni che portano sul grande schermo paesaggi, maestranze e creatività del territorio. Alla 78esima edizione della rassegna cinematografica svizzera, “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani e “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base offrono due prospettive diverse, unite da un forte legame con la regione. Proiettato ieri per la sezione “Locarno Kids”, il film di Cattani – tratto dal romanzo omonimo di Gianluca Antoni e prodotto da Minerva Pictures, Solaria Film, Ipotesi Cinema e RC Produzione – mescola atmosfere da favola moderna e suggestioni noir, raccontando un percorso di crescita personale attraverso colpi di scena e toni inaspettati. Girato per quattro settimane tra Camigliatello Silano, Spezzano, Celico, San Giovanni in Fiore, Rende, Castrolibero e Cosenza, ha coinvolto 35 professionisti calabresi su un totale di 50 componenti della troupe
Sarà invece proiettato l’11 agosto, fuori concorso, “Il Vangelo di Giuda”, firmato da Giulio Base e prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Pictures e Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda. Tra i protagonisti, nomi di richiamo internazionale come Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Paz Vega, Abel Ferrara e John Savage. Le riprese, durate quattro settimane, hanno toccato luoghi simbolo come il Platano Millenario di Curinga, l’Abbazia del Patire a Corigliano-Rossano, il Lago Cecita nel Parco della Sila, il Castello Svevo e il centro storico di Cosenza. Ben 71 le maestranze calabresi impegnate. In totale, le due produzioni hanno coinvolto 106 professionisti locali, confermando la strategia della Fondazione Calabria Film Commission, presente a Locarno con il presidente Anton Giulio Grande, di promuovere il territorio non solo come set, ma come risorsa creativa e produttiva.

