Conte vuole Tridico in Calabria
Il leader del M5S gradirebbe l’europarlamentare ed ex presidente Inps alla guida della Regione
ROMA Ieri il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, ha firmato il decreto con il quale sono state indette le prossime elezioni, dopo le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto: i calabresi saranno chiamati alle urne i prossimi 5 e 6 ottobre. Da tempo ormai è partito il “toto-nomi” nel centrosinistra per capire chi sarà il più indicato a sfidare Occhiuto. Sul fronte Movimento 5 stelle, nello specifico, sono stati fatti diversi nomi, ma il più gradito dal leader Giuseppe Conte sarebbe Pasquale Tridico. Europarlamentare, presidente Inps ai tempi del reddito di cittadinanza, nome di esperienza e affidabilità, che avrebbe superato nella scala di preferenza Vittoria Baldino. C’è ancora tempo per una scelta definitiva, ma i pentastellati, e in generale tutto il centrosinistra calabrese, devono organizzarsi il prima possibile per provare a rappresentare una valida e reale alternativa al governo Occhiuto.
