Escursionisti recuperati nel Cosentino dal Soccorso alpino e speleologico

PAURA NEL PARCO DEL POLLINO

COSENZA Intervento tempestivo questo pomeriggio da parte dei tecnici della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese che sono stati allertati per il recupero di due dispersi nel territorio di San Donato di Ninea. La guardia attiva – servizio svolto in collaborazione con il Parco Nazionale del Pollino che prevede la presenza di squadre di tecnici in specifiche aree montane durante periodi di alta affluenza turistica offrendo un presidio di soccorso – ha prontamente risposto alla richiesta di aiuto pervenuta dalla Prefettura di Cosenza per il recupero di due dispersi.

Due giovani turisti pugliesi, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà a 1816 metri di quota, sul sentiero che dalla Calvia (1910 metri) porta a Piano di Cresta (1525 metri), nel Parco Nazionale del Pollino, sul sentiero di rientro dal Cozzo del Pellegrino (1987 metri) perché particolarmente impervio. Il percorso è ben segnalato con apposite segnavia verticali, si svolge in parte su una strada forestale e in parte su un sentiero con tratti più impegnativi.

Raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino, i malcapitati sono stati supportati, messi in sicurezza e accompagnati fino alle loro macchine. Presenti sul posto anche i militari dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza.