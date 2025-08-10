Skip to main content

il dramma

Tragedia a Bovalino, uomo di 41 anni muore annegato

Alla base del decesso di Antonio Oliva, originario di Benestare, ci sarebbe un malore. Indagano le forze dell’ordine

Pubblicato il: 10/08/2025 – 15:18
BOVALINO Tragedia a Bovalino, località della costa ionica, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 41 anni, Antonio Oliva, originario di Benestare, è deceduto dopo essere annegato in località Malachia. Secondo le prime ricostruzioni, alla base ci sarebbe un malore. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le comunità di Bovalino e Benestare si dicono attonite difronte al dramma avvenuto stamane.

