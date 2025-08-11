Cosenza, il vescovo Checchinato in visita ai pazienti della terapia intensiva dell’Annunziata

LA VICINANZA

COSENZA Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva. Ad accoglierlo il direttore della UOC, prof. Andrea Bruni e il coordinatore infermieristico ff dr. Domenico Cardamone.

All’indomani degli episodi di intossicazione botulinica che hanno colpito la comunità, il Vescovo ha ritenuto importante portare ai malati e agli operatori un segno tangibile di vicinanza per esprimere, a nome dell’intera comunità diocesana, un sentito ringraziamento agli operatori sanitari per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente nella cura delle persone.

Monsignor Checchinato ha fatto visita a tutti i pazienti e si è intrattenuto con i familiari ai quali ha indirizzato parole di conforto e vicinanza, registrando da questi, sentimenti di gratitudine per i medici e gli operatori della Terapia Intensiva dell’Annunziata per la loro competenza, professionalità e umanità.

Rivolgendosi all’equipe medico-sanitaria, il Vescovo ha sottolineato l’importanza del loro lavoro e dell’impegno quotidiano nei percorsi di assistenza soprattutto nei reparti ad alta intensità di cura.

“Il vostro – ha dichiarato – è un esercizio di resistenza molto importante ed è segno concreto di speranza per chi affronta la sofferenza e la malattia”.