Crotone, il Pd contro Occhiuto: «Alta velocità persa e treni fermi dal 2020»

l’affondo

CROTONE «Roberto Occhiuto continua a mostrarsi come il protagonista di un’opera di teatro dell’assurdo, dove lui recita il ruolo del governatore che porta sviluppo e innovazione, mentre la realtà di Crotone e della fascia ionica sembra uscita da un romanzo di Kafka: labirinti senza uscita e treni che non passano mai. Come giustamente sottolinea Mario Oliverio, ex presidente di Regione per il Partito Democratico, quei treni nuovi di cui si vanta Occhiuto sono frutto di un contratto firmato nel 2019, ben prima che la sua giunta prendesse il posto. Pretendere di rivendicarne il merito è come cercare di afferrare il vento, o peggio, come Icaro che vola troppo vicino al sole, illudendosi di poter sfuggire alle leggi della realtà. Ma qui a Crotone la realtà è dura e implacabile: la ferrovia ionica èferma dal 2020, nonostante 700 milioni di euro già stanziati, sempre dalla giunta Oliverio, e le opere si arenano nell’incapacità di fare anche il minimo indispensabile. Non è fantascienza, è una tragedia quotidiana per i pendolari, gli studenti, i lavoratori che vedono il futuro svanire in una nebbia di promesse non mantenute. Sulla linea dell’Alta Velocità Battipaglia-Reggio, invece, Occhiuto ha fatto perdere alla Calabria un’opportunità storica con il Pnrr. Un’occasione buttata alle ortiche, come se avessimo consegnato a qualcuno il manoscritto prezioso di un libro da scrivere e lo avessimo ritrovato strappato e dimenticato in un cassetto. Il Pd Crotone non si lascia incantare da questo gioco di specchi: meno “like” e post perfetti, e più impegno vero sul territorio. Crotone e la fascia ionica non vogliono più favole digitali, ma infrastrutture funzionanti e servizi dignitosi. Per citare Pasolini, “Chi non ha il coraggio delle proprie idee è destinato a vivere di apparenze”. E noi, per Crotone e per la Calabria, chiediamo coraggio, responsabilità e fatti concreti. La Calabria non merita di essere la terra di nessuno delle promesse mancate. E Occhiuto, tra una foto e l’altra su Instagram, dovrebbe ricordarselo». Lo scrive il Partito Democratico di Crotone. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato