Il Pd incalza Occhiuto: «Deve dimettersi anche da commissario della sanità»

l’attacco

COSENZA A due mesi dal voto il Pd avvia formalmente da Cosenza la campagna elettorale per le Regionali e la focalizza sull’emergenza sanità: il gruppo consiliare a Palazzo dei Bruzi è compatto nel chiedere anzitutto le dimissioni di Roberto Occhiuto anche da commissario ad acta, poi per bocca di Carlo Guccione annuncia che in caso di vittoria avvierà nei primi cento giorni un confronto che porterà a un nuovo Piano sanitario. Nicola Irto, invitato, non partecipa perché a Roma inizia oggi la due giorni o forse la settimana decisiva per chiudere la partita del candidato presidente di centrosinistra. I temi giudiziari però non possono mancare. Il consigliere comunale Francesco Alimena è chiaro: “Siamo garantisti ma il diritto alla salute è sacrosanto, Occhiuto da commissario alla sanità ha grandi responsabilità dunque deve dimettersi, i direttori generali che a suo dire non firmano sono stati nominati da lui. È grave che un presidente si dimetta e indica le elezioni”. Alimena parla di “menzogne: sul nuovo ospedale di Cosenza come sui trasporti, dai 27 treni sulla linea jonica alle metropolitane di Catanzaro e Cosenza. Abbiamo più di una possibilità di vincere e la coglieremo”.

L’intervento di Mazzuca

Giuseppe Mazzuca, presidente del consiglio comunale, lamenta “l’accelerazione della campagna elettorale dopo le dimissioni lampo, ma noi contrastiamo i metodi e denunciamo da sempre – dall’ottobre 2021 – e con coerenza i fallimenti dell’ex presidente Occhiuto. La nostra opposizione non è una ripicca per aver perso le elezioni o per avere visibilità. Per la prima volta – aggiunge l’esponente dem – mi trovo d’accordo con Occhiuto: ha fallito e doveva dimettersi, ha fatto solo annunci. Le inchieste giudiziarie non ci interessano, giudichiamo solo i fallimenti politici che le indagini confermano, una gestione opaca e incapace che non ha dato risultati. La sanità rappresenta il 70% del bilancio, con Occhiuto commissario è peggiorata giorno dopo giorno: si dimetta anche da commissario, non ne ha i titoli ma è stato nominato solo perché presidente di una Regione in piano di rientro, doveva essere coerente e anzi dimettersi da commissario prima che da governatore. Danni ne ha già fatti abbastanza. L’Asp di Cosenza è in mano a dilettanti allo sbaraglio: è l’isola dei pirati, è attenzionata dalle procure di Roma e Milano, fra transazioni milionarie e appalti anomali approfonditi dall’Anac, andrebbe commissariata: i vertici sono stati nominati da Occhiuto”. Strali anche contro l’Ao di Cosenza: “La vicenda del policlinico universitario è stata gestita male, non si riescono a garantire i Lea. Siamo arrivati a un punto di non ritorno”, attacca Mazzuca. “Ora – conclude – dobbiamo prepararci a governare: la linea guida del nostro governo sarà una, e cioè che la sanità in Calabria deve essere pubblica”.

L’intervento di Ciacco

Giuseppe Ciacco, presidente della commissione consiliare Salute, parla di “amichettismo meloniano” nel “cerchio magico di Occhiuto che è stato un bancomat, tra denaro pubblico dilapidato e gestione da terzo mondo, con i Lea 35 punti inferiori alla soglia minima, rinuncia alle cure e mortalità infantili e oncologiche al top, emigrazione sanitaria e rete ospedaliera depotenziata, altri 800 posti letto tagliati dopo che 1000 non sono stati mai attivati: entro il 2030 mancheranno quasi duemila posti letto”. L’ospedale della città di Cosenza si farà a Cosenza, promette Ciacco nel caso di vittoria alle Regionali del 5-6 ottobre.

L’intervento di Guccione

Carlo Guccione, membro della direzione nazionale del Pd, non usa mezzi termini: “I processi si fanno nelle aule di giustizia, vale per tutti, noi a differenza del centrodestra siamo sempre garantisti”. “Ma se Occhiuto rimane in carica come commissario siamo davanti a un vulnus democratico, il voto in Calabria così sarà viziato e inquinato. Il governo nazionale deve nominare un nuovo commissario”. Sui privati secondo Guccione “Occhiuto e il suo entourage ne hanno favoriti solo alcuni, in passato soci e capi di gabinetto. Da sette anni il centrodestra governa e nei 15 commissariali la sanità è peggiorata costantemente, i dati sono drammatici. Prendiamo atto di questo fallimento di un presidente e supercommissario con poteri e risorse eccezionali attraverso i decreti Calabria. Da lui non ho sentito una parola sul milione e 300mila euro di consulenze non sanitarie date a privati a fronte di 29 milioni di perdite dell’Azienda ospedaliera: mi sarei aspettato che un consigliere regionale del mio partito avesse chiesto l’accesso agli atti. Il sistema di soccorso gestito dalla Lombardia è fallito, le ambulanze arrivano a che dopo un’ora”. Poi l’appalto di pulizie all’Asp: è un caso – si chiede Guccione – che la vicenda interessi il senatore Lotito, primo firmatario di diversi emendamenti sulla sanità calabrese, tra cui uno scudo penale (poi bocciato) per i dg che dovevano approvare bilanci passati? Sul candidato presidente “nessuna bandierina, non faremo i primi della classe, abbiamo perso le ultime due elezioni regionali e dovremo fare tesoro di quelle sconfitte. La nostra coalizione sarà larga e proporrà un nuovo Piano sanitario regionale che ridisegni la rete ospedaliera, la gestione delle emergenze urgenze e l’assistenza domiciliare: parleremo coi territori per dare una risposta vera alla richiesta di salute e cure. Nei primi 100 giorni di governo saremo il segnale forte di una inversione di tendenza che partirà proprio dalla sanità” conclude Guccione. (euf)

