Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la scoperta

In hotel con 200 grammi di cocaina, arrestato un 27enne reggino

Dalla droga si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro

Pubblicato il: 11/08/2025 – 9:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In hotel con 200 grammi di cocaina, arrestato un 27enne reggino

TORINO In albergo con 200 grammi di cocaina. Questa l’accusa mossa a un ventisettenne, originario della provincia di Reggio Calabria, che è stato arrestato dai carabinieri dopo un controllo svolto a Volpiano (Torino). Il giovane era su un’auto insieme a un conoscente: ai militari ha detto di essere ospite a casa di alcuni parenti ma nel borsello, oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio, aveva la chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, dove la perquisizione ha portato al ritrovamento di un sacchetto di sostanza stupefacente nascosto fra i capi di abbigliamento. Da quella quantità di cocaina, secondo gli investigatori, si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro.

Argomenti
albergo volpiano
cocaina reggio calabria
droga in hotel
droga reggio calabria
droga torino
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x