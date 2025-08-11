In hotel con 200 grammi di cocaina, arrestato un 27enne reggino
Dalla droga si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro
TORINO In albergo con 200 grammi di cocaina. Questa l’accusa mossa a un ventisettenne, originario della provincia di Reggio Calabria, che è stato arrestato dai carabinieri dopo un controllo svolto a Volpiano (Torino). Il giovane era su un’auto insieme a un conoscente: ai militari ha detto di essere ospite a casa di alcuni parenti ma nel borsello, oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio, aveva la chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, dove la perquisizione ha portato al ritrovamento di un sacchetto di sostanza stupefacente nascosto fra i capi di abbigliamento. Da quella quantità di cocaina, secondo gli investigatori, si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro.