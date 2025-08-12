Governo, Usic: «Solidarietà a Meloni e Ferro»

il commento

ROMA «L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime piena e convinta solidarietà al Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, e al Sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, per le gravi e inaccettabili aggressioni verbali subite sui social a seguito di un post di sostegno espresso dal Sottosegretario al Presidente. USIC condanna con fermezza ogni forma di attacco e di offesa che, celandosi dietro l’anonimato o la distanza di uno schermo, alimenta odio e violenza nel dibattito pubblico. Tali comportamenti, oltre ad essere eticamente riprovevoli, sono ancor più gravi quando diretti a due altissime figure istituzionali, simbolo del servizio e dell’impegno verso la Nazione. Il rispetto per le Istituzioni è un valore imprescindibile in una società civile. Gli attacchi vili e anonimi non solo offendono le persone, ma minano la fiducia e l’unità del Paese. USIC sarà sempre al fianco di chi rappresenta lo Stato con onore e dedizione. USIC ribadisce il proprio impegno a promuovere un dialogo fondato su rispetto, confronto leale e responsabilità, affinché il dissenso non degeneri mai in violenza verbale o istigazione all’odio». Lo dichiara, in una nota, Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).