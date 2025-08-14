Cosenza, primo colpo in entrata: arriva l’attaccante Kevin Cannavò

nuovo acquisto

COSENZA A soli dieci giorni dall’inizio della nuova stagione, arriva il primo colpo in entrata per il Cosenza Calcio. Dal Venezia, che ieri ha accolto il difensore cosentino Venturi, è giunto in Calabria l’attaccante Cannavò. Primo tassello a puntellare una rosa che deve essere assolutamente rinforzata, e al più presto, considerano che siamo al 14 di agosto. Di seguito il comunicato della società rossoblù: «Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Benvenuto nel branco, Kevin».

