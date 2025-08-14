Dramma in mare nella Locride: morto un 63enne

la tragedia

Il cadavere di un di geometra di 63 anni di Ivrea, Fabio Lova, in vacanza con la famiglia nella Locride è stato trovato stamane ad alcune miglia di distanza dalla riva dai militari della guardia costiera di Roccella Jonica in un tratto di mare tra i Comuni di Siderno e Locri. Dell’uomo, morto verosimilmente a causa di un malore mentre era in mare, si erano perse le tracce ieri pomeriggio a Grotteria Mare. Dopo il mancato rientro a riva, la moglie ha dato l’allarme e sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera di Roccella Jonica ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Messina.

Il cordoglio

«L’Amministrazione Comunale di Siderno esprime le proprie condoglianze ai congiunti del signor Fabio L’Ora, scomparso durante una nuotata in mare. Non sono bastate le ricerche incessanti condotte dalle Forze dell’Ordine per tutta la notte a salvargli la vita e ogni sforzo si è rivelato vano. Quanto accaduto, getta un velo di profonda tristezza in tutta la Riviera dei Gelsomini. Per questo, il sindaco Mariateresa Fragomeni e tutti gli Amministratori Comunali raccomandano ai bagnanti che, specie in questo fine settimana, affolleranno le spiagge di rispettare tutte le norme di sicurezza nella balneazione e di prestare la massima prudenza in mare».

