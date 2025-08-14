Regionali, la Lega è pronta: la prossima settimana saranno presentate le liste

l’annuncio

La Lega in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria rompe gli indugi e annuncia: le liste sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana.

A fissare gli obiettivi è una nota della segreteria regionale della Lega Calabria, a margine di una riunione per definire le liste elettorali in vista del voto di ottobre.

Oggi pomeriggio – fanno sapere – sono stati fissati gli ultimi punti in una riunione a cui hanno preso parte anche il ministro Matteo Salvini e il vice segretario federale Claudio Durigon, oltre ai vertici regionali del partito e a tutta la classe dirigente. «La Lega si presenta con profili competenti e con un programma chiaro, di visione, che punta a massimizzare gli investimenti messi in campo dal ministro Salvini» dicono, a partire dall’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la SS 106 e il Ponte sullo Stretto che per ottobre vedrà già partiti i primi lavori. «Il partito può contare su una squadra forte pronta ad affrontare questa campagna elettorale tra la gente, come siamo abituati a fare durante tutto l’anno. Anche i ministri della Lega faranno sentire forte la loro presenza tra i calabresi a cui è sempre stata riservata grande attenzione». Insomma, mentre il centrosinistra fatica ancora a trovare la quadra attorno al nome del papabile candidato presidente, la Lega è pronta e già dalla prossima settimana si conosceranno i nomi di chi scenderà in campo a sostegno della candidatura a presidente del dimissionario Roberto Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)

