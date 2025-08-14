Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:12
l’annuncio

Regionali, la Lega è pronta: la prossima settimana saranno presentate le liste

L’annuncio del partito: «Sarà una squadra forte pronta ad affrontare questa campagna elettorale tra la gente»

Pubblicato il: 14/08/2025 – 19:41
La Lega in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria rompe gli indugi e annuncia: le liste sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana.
A fissare gli obiettivi è una nota della segreteria regionale della Lega Calabria, a margine di una riunione per definire le liste elettorali in vista del voto di ottobre.
Oggi pomeriggio – fanno sapere – sono stati fissati gli ultimi punti in una riunione a cui hanno preso parte anche il ministro Matteo Salvini e il vice segretario federale Claudio Durigon, oltre ai vertici regionali del partito e a tutta la classe dirigente. «La Lega si presenta con profili competenti e con un programma chiaro, di visione, che punta a massimizzare gli investimenti messi in campo dal ministro Salvini» dicono, a partire dall’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la SS 106 e il Ponte sullo Stretto che per ottobre vedrà già partiti i primi lavori. «Il partito può contare su una squadra forte pronta ad affrontare questa campagna elettorale tra la gente, come siamo abituati a fare durante tutto l’anno. Anche i ministri della Lega faranno sentire forte la loro presenza tra i calabresi a cui è sempre stata riservata grande attenzione». Insomma, mentre il centrosinistra fatica ancora a trovare la quadra attorno al nome del papabile candidato presidente, la Lega è pronta e già dalla prossima settimana si conosceranno i nomi di chi scenderà in campo a sostegno della candidatura a presidente del dimissionario Roberto Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)  

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

