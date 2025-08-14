«Tridico non è una lepre, se scappa si va oltre (i cinquestelle)»

verso il voto

RENDE «In merito alle ricostruzioni giornalistiche relative alle imminenti elezioni regionali, riteniamo Pasquale Tridico per forza elettorale e qualità il candidato ideale alla presidenza della Regione Calabria. Si tratta di una personalità, a nostro avviso, affidabile, capace e competente. Se dovesse accettare di gareggiare alle prossime elezioni, la coalizione di cui facciamo parte non avrebbe più bisogno di dilungarsi in discussioni – spiegano Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato –. Tridico è innamorato della Calabria e il suo profilo umano e professionale evidenzia che i figli di questa terra, in grado di dare un contributo per il suo riscatto, non possono tirarsi indietro. Il momento politico e sociale che vive la nostra regione è estremamente delicato, anche perché le dimissioni del presidente Occhiuto provocheranno un blocco di tutte le attività amministrative, compreso quanto è necessario fare per l’attuazione del Pnrr».

«Il centrosinistra guidato da Tridico può essere vincente avendo un programma innovativo ed efficace in tutti i settori dove si registrano emergenze, ad iniziare dalla Sanità. Può quindi determinare una vera e propria svolta per il riscatto della Calabria. Se fossero vere le indiscrezioni di giornata, l’onorevole Tridico e il Movimento 5 Stelle – evidenziano Domenico Marino, Gianmarco Manfrinato, Giuseppe Aieta, Fabio Signoretta, Sandro Fabiano, Francesca Straticò e Sandro Principe – si assumerebbero la grave responsabilità di far perdere tempo prezioso e di creare difficoltà all’alleanza di centrosinistra. Un’eventualità del genere dimostrerebbe oltretutto un’evidente incapacità di leggere la politica alta. Questo perché l’alleanza di centrosinistra con Tridico candidato rappresenta una vera e propria innovazione ed un esempio di come costruire una coalizione che, se riproposta a livello nazionale, potrebbe battere anche il centrodestra di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Si deve capire che Tridico non è una lepre. Se scappa si va oltre, su altre figure vincenti di cui è ricca la coalizione». (redazione@corrierecal.it)

