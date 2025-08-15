Skip to main content

il provvedimento

Amantea, dissequestro lampo per “La Pecora Nera”

Il gip di Paola accoglie le istanze difensive in 24 ore

Pubblicato il: 15/08/2025 – 13:19
PAOLA «In appena 24 ore il Giudice per le Indagini Preliminari di Paola ha disposto il dissequestro parziale del lido “La Pecora Nera”, ponendo fine al provvedimento scattato il giorno precedente per presunte irregolarità amministrative. L’ordinanza, emessa a seguito di una approfondita valutazione della documentazione, ha stabilito la piena regolarità e la legittimità delle attività di ristorazione e bar svolta dal lido». Lo riferisce una nota. «Il sequestro preventivo – prosegue la nota –  aveva interrotto l’operatività della struttura balneare alla vigilia di ferragosto, generando preoccupazione nel comparto turistico locale. La decisione del GIP ha consentito la riapertura immediata, con esclusione di aree diverse da quelle dedite alla ristorazione e bar, evitando ricadute economiche e occupazionali. Determinante, secondo fonti legali, l’attività difensiva condotta dall’Avv. Marco Azzarito Cannella, che ha fornito in tempi strettissimi la documentazione necessaria a chiarire ogni aspetto contestato. Con il dissequestro, “La Pecora Nera” torna a essere pienamente fruibile da residenti e turisti, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama balneare del territorio tirrenico». (redazione@corrierecal.it)

