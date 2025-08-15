“Calabresi straordinari” alla terza edizione: mercoledì la conferenza stampa di presentazione del premio

l’evento

CETRARO Si terrà mercoledì 20 agosto alle ore 19:00 al Giardino di Palazzo del Trono, a Cetraro (Cosenza) la conferenza stampa per presentare la terza edizione del premio “Calabresi Straordinari”. Interverranno: Rosaria Succurro Presidente Provincia di Cosenza, Emanuela Matta Presidente Consiglio Comune di Cetraro, Michele Gonino Presidente APS, Paolo Santalucia AD Came Officine Grafiche srl, Salvatore Abbate Responsabile sezione Arte e Cultura, Giorgio Franzese Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Cosenza. Modera Francesca Russo. “L’evento – si legge in una nota – vedrà la partecipazione di autorità istituzionali e personalità rappresentative delle eccellenze calabresi. Sarà un momento di grande valore simbolico e culturale, pensato non solo per celebrare la qualità, ma anche per favorire una riflessione collettiva sulle prospettive di crescita economica, sociale e culturale della Calabria”. (redazione@corrierecal.it)

