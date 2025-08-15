Catanzaro eliminato dal Sassuolo in Coppa Italia

sconfitto 1-0 ai 32esimi

REGGIO EMILIA Nulla da fare per il Catanzaro. Le “Aquile” giallorosse di mister Alberto Aquilani sono state eliminate ai 32esimi di finale della Coppa Italia dal Sassuolo di Fabio Grosso. Partita molto equilibrata, nonostante la differenza di categoria tra le due squadre, decisa dalla rete di Josh Doig al 32′ del primo tempo. Le occasioni da gol non sono mancate da una parte e dall’altra e i calabresi possono recriminare per alcuni errori sotto porta e diversi episodi sfortunati. I neroverdi ai sedicesimi affronteranno una tra Como e Sudtirol, prossimo avversario proprio del Catanzaro nella prima giornata del campionato di Serie B, il 24 agosto.

