Verso le Regionali, ecco le tappe del procedimento fino al 5 e 6 ottobre – CALENDARIO

tempo di elezioni

CATANZARO Il procedimento che porterà alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre è già partito, dopo il decreto del vicepresidente della Giunta Filippo Pietropaolo che ha fissato la data di svolgimento del voto. Un procedimento che ovviamente segue una precisa scansione temporale, con le tappe previste dal combinato disposto di norme nazionali e anche regionali, attuate poi con circolari ministeriali e regionali: il primo adempimento è stato il decreto del prefetto di Catanzaro che ha definito l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni provinciali, quindi dopo due giorni una circolare del ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni direzione centrale per i servizi elettorali, che ha disposto l’inizio della revisione “dinamica” delle liste elettorali nei Comuni (da effettuare entro martedì 19 agosto). Questa circolare e una circolare dell’Unità organizzativa elettorale della Regione Calabria, emanata dal dirigente generale coordinatore della Uoe Tommaso Calabrò, delineano quindi le tappe successive (il calendario integrale può essere consultato alla fine di questo articolo).

Le tappe

Nell’ordine, ecco cosa prevede la circolare della Uoe regionale; “Nella mattina di giovedì 21 agosto (45esimo giorno antecedente quello di votazione) dovrà essere affisso all’albo pretorio on-line e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali a firma dei sindaci, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali, delle date e degli orari di votazione. Sempre nella giornata di giovedì 21 agosto, dovrà essere affisso all’albo pretorio on-line, nonché in altri luoghi pubblici, accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della regione” (si ricorda che i manifesti “dovranno essere ordinati e stampati a cura dei singoli Comuni, nella misura minima di tre copie per ciascuna sezione elettorale” e il relativo costo verrà rimborsato, previa rendicontazione, dalla Regione). Infine, la presentazione delle candidature è prevista venerdì 5 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e sabato 6 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. (c. a.)

