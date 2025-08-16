Odissea di Ferragosto sul Crotone-Roma: il volo partito dopo 8 ore di attesa

incubo per i passeggeri

CROTONE Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell’ambito della continuità territoriale finanziata con 13 milioni di euro. L’aereo, previsto in partenza alle 7.30, è decollato solo alle 16.00, accumulando oltre otto ore di ritardo. Dopo un primo imbarco alle 8.15, i passeggeri sono stati fatti sbarcare alle 9.00 per controlli tecnici. È stato quindi necessario attendere un nuovo aereo, atterrato da Ancona alle 14.00. Ma un incendio nei pressi dell’aeroporto ha causato un’ulteriore sospensione temporanea dello spazio aereo. Le operazioni di spegnimento, con elicottero e Canadair, sono durate oltre un’ora. Il volo è infine partito alle 16.00, con grande ritardo e disagi per i viaggiatori. (redazione@corrierecal.it)

