Travolti in bici da un’auto, muore un ragazzo di 19 anni

IL DRAMMA

Grave incidente stradale nella notte lungo la Sp62 Cisa, nel territorio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Intorno alle 3.30, per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Uno dei due giovani, un 19enne originario e residente a Pontedera, nel Pisano, è morto a causa delle gravi ferite riportate. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118. Ferito anche l’altro ragazzo, un 18enne anche lui originario e residente a Pontedera. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Parma. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra per i rilievi e per la gestione della viabilità. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e rimossi dal soccorso stradale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

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