Catanzaro, sprint per Candela: il terzino dello Spezia è il nome per la fascia destra

il mercato giallorosso

CATANZARO Il Catanzaro accelera sul mercato per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Ciro Polito lavora per rinforzare le corsie esterne e uno dei nomi più attenzionati è quello di Antonio Candela, terzino destro classe 2000 di proprietà dello Spezia.

Il club giallorosso è in netto in vantaggio rispetto al Sudtirol, altra società interessata al giocatore. Candela rappresenta il profilo individuato per completare la fascia destra dopo la partenza di Cassandro, trasferitosi al Palermo via Como, e in previsione della possibile uscita di Favasuli, seguito da alcuni club di Serie A.

Difensore moderno, Candela abbina struttura fisica e qualità tecniche. La sua velocità e la capacità di interpretare più ruoli lo rendono un elemento duttile: oltre alla fascia destra può essere impiegato anche a sinistra o in posizione più avanzata come centrocampista.

Nell’ultima stagione il classe 2000 ha vestito la maglia dell’Empoli in prestito, collezionando 16 presenze. Nel suo percorso ha già maturato esperienza in Serie A con il Venezia, con 14 apparizioni, e in Spagna con il Real Valladolid, dove ha totalizzato 12 presenze.

Candela vanta inoltre un importante passato nelle selezioni giovanili azzurre. Ha vestito le maglie dell’Under 16 e dell’Under 17, prima di essere protagonista con l’Under 19 agli Europei del 2018, chiusi dall’Italia al secondo posto dopo la finale persa contro il Portogallo. Nel 2019 ha partecipato al Mondiale Under 20 in Polonia, terminato con il quarto posto degli Azzurrini, mentre nel 2022 è arrivata anche la convocazione in Under 21.