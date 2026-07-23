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Incendi nel Cosentino, la Cisl: «Serve una strategia strutturale per difendere il territorio»

Fai Cisl, Fp Cisl e Fns Cisl chiedono più prevenzione, ricambio generazionale e investimenti per forestali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Pubblicato il: 23/07/2026 – 11:55
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Incendi nel Cosentino, la Cisl: «Serve una strategia strutturale per difendere il territorio»
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CATANZARO Di fronte ai gravi incendi che in questi giorni stanno interessando numerose aree, comunità e boschi della provincia di Cosenza, il Segretario Generale della CISL Provinciale Cosenza Michele Sapia, assieme ai dirigenti sindacali della FAI CISL Cosenza Antonio Pisani, della FP CISL Cosenza Pierpaolo Lanciano e al Segretario provinciale della FNS CISL Cosenza Giuseppe Pulice, esprimono profonda preoccupazione per i danni ambientali, economici e sociali che stanno colpendo il territorio e manifestano piena vicinanza alle comunità interessate e a tutti gli operatori impegnati nelle attività di contrasto agli incendi.
«Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo agli operatori forestali e della sorveglianza idraulica dell’Azienda regionale Calabria Verde, ai Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e Polizia provinciale, ai volontari e ai dipendenti dei Comuni interessati che, con responsabilità, professionalità e spirito di servizio, stanno operando senza sosta per salvaguardare vite umane, abitazioni e patrimonio boschivo. Considerato il caldo eccessivo e che la maggior parte degli incendi sono dolosi e praticati con metodi che generano disprezzo e tanto sdegno, servirebbe maggiore responsabilità comune. Serve un cambio radicale dal punto di vista culturale come anche la logica di investire nella prevenzione e programmazione. Per affrontare gli incendi boschivi come le emergenze di questi giorni è necessario un maggiore presidio del territorio attraverso una strategia strutturale che valorizzi il concetto di rete e sostenga il lavoro delle professionalità impegnate nella tutela ambientale e nella sicurezza».
Da tempo la CISL provinciale – proseguono i sindacalisti – richiama l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore forza lavoro tramite un adeguato ricambio generazionale nel settore della forestazione, dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Servono maggiori investimenti nel lavoro di operatori professionalmente preparati che devono rappresentare il pilastro portante dell’infrastruttura del servizio di Antincendio Boschivo, supportato anche dal sistema del volontariato e dall’attività dei Canadair, ma non il contrario. Inoltre, per prevenire e contrastare non solo gli incendi boschivi, ma anche il dissesto idrogeologico che interessa vaste aree del territorio provinciale, riteniamo che sia necessario avviare nuovi progetti e percorsi presso le Amministrazioni comunali, cogliendo le opportunità del PSR a sostegno del Piano Antincendio Boschivo e interventi di prevenzione per la messa in sicurezza di ogni territorio comunale. Non è più accettabile che intere comunità continuino a subire le conseguenze di incendi, spesso di origine dolosa, che devastano il patrimonio ambientale, mettono in pericolo la sicurezza delle comunità e compromettono lo sviluppo sociale, economico e turistico del territorio». «È arrivato il momento – dichiara il Segretario Generale della CISL Cosenza, Michele Sapia – di affermare e praticare con decisione il principio della corresponsabilità e del confronto sociale anche sul tema della sicurezza territoriale e della tutela ambientale. Serve promuovere una cultura diffusa del rispetto delle persone e dell’ambiente. Una cultura che deve partire dalle scuole e luoghi di lavoro. Solo così potremo trasformare la prevenzione in un valore condiviso e garantire un futuro più sicuro alle persone e ai luoghi in cui viviamo».

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