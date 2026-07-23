Cosenza, arriva Almaviva: l’attaccante 20enne cresciuto nella Roma firma un biennale

il volto nuovo

COSENZA Dopo le recenti partenze di Florenzi, Mazzocchi e Rizzo Pinna, un altro giovanissimo approda al Cosenza di Eugenio Guarascio. Si tratta dell’attaccante Mattia Almaviva che oggi ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. «Il 20enne romano – evidenzia il club in una nota – si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando goal e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista. Dotato di buona tecnica, visione di gioco e versatilità, rappresenta un rinforzo prezioso per l’attacco rossoblù. Almaviva è già pronto per affrontare con i lupi il campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027. Il club rossoblù è entusiasta di accogliere Mattia riconoscendo il valore del notevole bagaglio tecnico che possiede essendo cresciuto in un ambiente d’eccellenza come quello della Roma. Il Cosenza Calcio dà al nuovo calciatore della rosa un caloroso benvenuto augurandogli di esprimere al meglio il suo potenziale. Forza lupi».

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