lo start

CATANZARO Una sanità finalmente più vicina ai cittadini, ai quali viene offerto un unico punto di riferimento per i bisogni sanitari e sociali. E’ già pienamente operativa la Casa della Comunità di Catanzaro Lido, inaugurata oggi dal commissario dell’Asp Antonio Battistini e dal sindaco del capoluogo Nicola Fiorita. «L’obiettivo – ha spiegato Battistini sottolineando la sinergia con il Comune – è rendere concreta l’integrazione sociosanitaria, investendo sulla medicina territoriale e di prossimità per ridurre le disuguaglianze, soprattutto nelle periferie e nelle aree interne. Per i pazienti cambia soprattutto la possibilità di trovare in un’unica sede servizi e personale dedicato ad accompagnarli nella risposta ai bisogni sanitari e sociali. Si tratta di un passaggio fondamentale per rafforzare l’assistenza territoriale».

L’inaugurazione

La struttura – è stato spiegato dai tecnici dell’Asp – è concepita come uno snodo multidisciplinare che riunisce ambulatori, diagnostica, Guardia Medica, medicina generale, assistenza domiciliare e servizi sociali. Allestita un’area nella quale opereranno i medici di medicina generale. Sul piano degli organici, sarà utilizzato il personale già in servizio in questa struttura dell’Asp, e d è previsto l’innesto di due infermieri e due Oss. La Casa della Comunità servirà l’intera città di Catanzaro e anche i comuni limitrofi che affacciano sulla costa jonica offrendo ai cittadini – ha sostenuto ancora Battistini – «un accesso integrato ai servizi necessari per rispondere ai bisogni di salute e migliorare il loro benessere».

Per il sindaco Nicola Fiorita «questo rafforzamento dell’offerta sanitaria in un quartiere strategico qual è Lido e in un’area ancora più vasta qual è quella jonica è un lascito positivo del Pnrr frutto di uno sforzo importante delle istituzioni, Ovviamente ringraziamento al commissario Battistini e ai vertici dell’Asp per organizzare questa giornata. Importante sarà anche la presenza in questa struttura di assistenti sociali del Comune, e questo -ha aggiunto Fiorita – è importate perché potremmo portare avanti dei servizi che magari stano andando a rilento per l’assenza di una struttura adeguata, che ora invece c’è». In vista c’è anche l’attivazione della Casa della Comunità di Catanzaro Centro: «I lavori – ha ricordato Battistini – procedono nei tempi previsti dal Pnrr. Restano da completare alcune rifiniture, svolte garantendo la continuità dei servizi ai cittadini». All’inaugurazione della Casa della Comunità di Catanzaro Lido hanno partecipato anche il direttore sanitario dell’Asp, Gallucci, e gli assessori comunali Giusy Iemma, vicesindaco, e Nunzio Belcaro. (c. a.)

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