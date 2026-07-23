Autonomia differenziata, Trotta (Cgil): «Preoccupa che Occhiuto abbia firmato la preintesa»

l’affondo

REGGIO CALABRIA «Se il governo continua la sua corsa verso l’autonomia differenziata, noi non allentiamo minimamente la presa e continuiamo a sostenere con forza che la Calabria vive già, di fatto, una differenziazione dal resto del Paese. Sono i numeri e i dati a dirlo. La nostra terra è penalizzata su Sanità, Infrastrutture e Trasporti, Istruzione. Non ha bisogno di nuovi modelli di governo che andranno inevitabilmente ad incidere negativamente e a peggiorare ulteriormente la qualità di vita dei calabresi». Così il segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta commenta l’approvazione alla Camera degli atti di indirizzo riguardanti gli schemi di intesa tra governo e Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto per attribuire ulteriori forme di autonomia su quattro materie cosiddette “non lep”. «Preoccupa – aggiunge – che il presidente Occhiuto abbia firmato la preintesa e che esponenti del governo dichiarino che la Calabria potrebbe essere la prossima ad avere la sua sanità. La Calabria ha già un suo personale modello di sanità pubblica. Un modello in cui i Lea sono al di sotto dell’assistenza territoriale. I dati del nuovo sistema di garanzia del ministero della Salute, riferiti al 2024 e basati sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza- conclude Trotta – la pongono all’ultimo posto in Italia. Una fotografia drammatica».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato