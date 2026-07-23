Ospedale di Cosenza, inaugurata la nuova Unità di Cardiologia: 14 posti letto e tecnologie avanzate – FOTO

un reparto moderno

COSENZA Una struttura all’avanguardia che consentirà di gestire in maniera ottimale e tempestiva il maggiore flusso di pazienti garantito dal collegamento aereo diretto. L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale di Cosenza, diretta dal dottore Antonio Curcio, ha una nuova “casa”. Questa mattina, infatti, è stato inaugurato – dopo il taglio del nastro simbolico della piazzola di atterraggio dell’elisoccorso (leggi qui) – il nuovo reparto che conta 14 posti letto all’avanguardia. «Consente di far fronte alla nuova tipologia di paziente che al giorno d’oggi afferisce al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Cosenza. È un paziente oggi che presenta pluripatologie, operato più volte al cuore e anziano, per cui è importante che ci sia un’implementazione delle tecnologie per incrementare il monitoraggio e riconoscere eventi critici il prima possibile», riferisce Curcio ai nostri microfoni.

Il dott. Antonio Curcio

«Reparti come questi – aggiunge – sono sorretti da grandi professionisti, medici, infermieri, oss e tecnici di radiologia che da anni lavorano al servizio dell’ammalato e purtroppo in un contesto di grandissima affluenza, come questo ospedale, spesso diventa difficile apprezzarne le virtù». Nella chiosa, il direttore pone l’accento sulla concretizzazione di un piano di sviluppo del reparto. «Un’implementazione tecnologica come questa offre sicuramente un’immagine diversa, migliore, di un lavoro importante». (f.benincasa@corrierecal.it)

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