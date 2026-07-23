Lite per gelosia finisce nel sangue: morto un 19enne

l’omicidio

CAGLIARI C’è un fermo per l’omicidio di Bari Sardo avvenuto ieri sera in località Circullai. A perdere la vita è stato Simone Concas, 19 anni, ucciso da un fendente alla schiena e uno all’addome. Le coltellate sarebbero partite da un ragazzo minorenne fermato nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro. Il tutto sembrerebbe essere scaturito da motivi di gelosia. Secondo quanto finora ricostruito, Concas avrebbe puntato con la propria auto la sua ex ragazza di 21 anni mentre passeggiava con il suo nuovo ragazzo, investendola e provocandole ferite agli arti inferiori. Fuggito dal luogo dell’investimento, il giovane è stato poi raggiunto dall’attuale fidanzato della ragazza e dal fratello minorenne, colui che sembrerebbe essere stato l’autore dell’accoltellamento. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e dalla Procura della Repubblica di Lanusei, mentre l’arrestato è stato trasferito nel carcere minorile di Quartucciu.

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