Morto un bimbo di un anno e mezzo, Zungri sotto choc. Disposta l’autopsia

LA TRAGEDIA

VIBO VALENTIA Un’intera comunità è sotto choc per la morte del piccolo Alessio Pio, un bambino di appena un anno e mezzo deceduto al termine di un complesso percorso sanitario, iniziato nei giorni scorsi nel Vibonese e conclusosi all’ospedale di Catanzaro. Il bambino era stato inizialmente ricoverato in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche aveva poi reso necessario il trasferimento nel capoluogo di regione, avvenuto nella mattinata di ieri, 22 luglio. Al suo arrivo a Catanzaro, secondo quanto si apprende, il piccolo presentava un sospetto quadro di setticemia, una grave infezione capace di provocare un rapido deterioramento delle condizioni generali. Nonostante l’intervento dei sanitari e i tentativi messi in atto per salvarlo, Alessio Pio è morto poco dopo. I genitori del bambino, sconvolti dalla tragedia, avrebbero presentato una denuncia alla Questura di Vibo Valentia per chiedere che venga fatta piena luce sulle cause del decesso e sull’intero percorso assistenziale seguito dal figlio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi acquisito e sequestrato la cartella clinica, nella quale sono riportati i ricoveri, gli esami, le terapie e i trasferimenti effettuati nei giorni precedenti alla morte. La Procura di Vibo Valentia, guidata dalla facente funzioni Concettina Iannazzo, disporrà l’autopsia sul corpo del bambino. L’esame servirà ad accertare con precisione la causa del decesso e a verificare l’eventuale presenza di responsabilità. Soltanto gli accertamenti medico-legali e l’analisi della documentazione sanitaria potranno ricostruire il decorso della patologia e chiarire quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto la morte del piccolo. (redazione@corrierecal.it)

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