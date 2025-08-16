Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:17
Regionali Calabria, alla candidatura di Pasquale Tridico manca solo l’ufficialità

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente Inps potrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore

Pubblicato il: 16/08/2025 – 22:17
Regionali Calabria, alla candidatura di Pasquale Tridico manca solo l’ufficialità

Dovrebbe sciogliere le riserve a breve Pasquale Tridico come candidato unitario del centrosinistra che il 5 e 6 ottobre prossimi sfiderà Roberto Occhiuto per la poltrona di presidente della Regione Calabria. La notizia arriva da fonti interne al centrosinistra e la conferma potrebbe giungere già nelle prossime ore, alla vigilia del vertice previsto per lunedì nel corso del quale dovrebbe essere ufficializzata la scelta. Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato presidente dell’Inps e meno di un anno fa ha fondato un think tank, Asprom, che declina in chiave socio-economica i temi di un nuovo meridionalismo. (redazione@corrierecal.it)

