Regionali Calabria, alla candidatura di Pasquale Tridico manca solo l’ufficialità

VERSO IL VOTO

Dovrebbe sciogliere le riserve a breve Pasquale Tridico come candidato unitario del centrosinistra che il 5 e 6 ottobre prossimi sfiderà Roberto Occhiuto per la poltrona di presidente della Regione Calabria. La notizia arriva da fonti interne al centrosinistra e la conferma potrebbe giungere già nelle prossime ore, alla vigilia del vertice previsto per lunedì nel corso del quale dovrebbe essere ufficializzata la scelta. Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato presidente dell’Inps e meno di un anno fa ha fondato un think tank, Asprom, che declina in chiave socio-economica i temi di un nuovo meridionalismo. (redazione@corrierecal.it)

