Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la commozione
Cirò, Massimo Ranieri ricorda Pippo Baudo – VIDEO
L’artista annuncia la morte del celebre conduttore tv, l’emozione è forte
Pubblicato il: 17/08/2025 – 14:37
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CIRO‘ La musica viene interrotta dalla notizia della morte di Pippo Baudo, il pubblico accoglie in silenzio l’annuncio di Massimo Ranieri: impegnato sul palco di Cirò. L’artista annuncia la morte del celebre conduttore tv, l’emozione è forte e commosso, Ranieri dedica un ricordo durante. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali