17/08/2025 – 14:37
la commozione

Cirò, Massimo Ranieri ricorda Pippo Baudo – VIDEO

L’artista annuncia la morte del celebre conduttore tv, l’emozione è forte

Pubblicato il: 17/08/2025 – 14:37
CIRO‘ La musica viene interrotta dalla notizia della morte di Pippo Baudo, il pubblico accoglie in silenzio l’annuncio di Massimo Ranieri: impegnato sul palco di Cirò. L’artista annuncia la morte del celebre conduttore tv, l’emozione è forte e commosso, Ranieri dedica un ricordo durante. (redazione@corrierecal.it)

