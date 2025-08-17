Skip to main content

Coppa Italia Serie C: il Crotone batte il Catania e va avanti

Agli Squali basta un gol di Murano per avere la meglio sui siciliani

Pubblicato il: 17/08/2025 – 23:24
Il Crotone supera il Catania con una prestazione convincente e si qualifica al Secondo Turno della Coppa Italia: in uno Scida con quasi 5 mila persone, i rossoblù battono gli etnei grazie ad un gol di Murano dopo appena 8 minuti di gioco, bravissimo a schiacciare di testa su invito dalla sinistra di Maggio. Nel Secondo turno gli squali affronteranno in casa il Foggia.

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (36’st Guerra); Gallo (36’st Sandri), Vinicius; Zunno (36’st Schirò), Murano (13’st Piovanello), Maggio (25’st Stronati); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Leo, Armini, Andreoni, Guerra, Sandri, Vrenna, Marazzotti, Bruno, Schirò. All. Longo
CATANIA: Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola (36’st Raimo), Quaini (16’st Martic), Corbari (1’st Aloi), Donnarumma; Cicerelli, Jimenez (1’st Lunetta); Forte (25’st D’Andrea). A disp. : Bethers, Bottaro, Allegretto, Pieraccini, Ortoli, Giardina. All. Toscano
Arbitro: Striamo di Salerno
Reti: 8’ Murano (Cr)
Ammoniti:Quaini (Ca), Vinicius (Cr), Casasola (Ca), Cargnelutti (Cr), Aloi (Ca)
Spettatori: 4.660

