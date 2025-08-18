Consiglio regionale, il sindaco di Palmi Ranuccio ufficializza la sua candidatura

l’annuncio

PALMI «Mi candido al Consiglio regionale. Dopo otto anni da sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria». Lo scrive sui social il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, confermando l’indiscrezione raccolta nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria. «In tutto questo tempo – prosegue Ranuccio – ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche. Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti. La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato