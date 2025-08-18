Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Consiglio regionale, il sindaco di Palmi Ranuccio ufficializza la sua candidatura

Il messaggio sui social: ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria

Pubblicato il: 18/08/2025 – 9:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Consiglio regionale, il sindaco di Palmi Ranuccio ufficializza la sua candidatura

PALMI «Mi candido al Consiglio regionale. Dopo otto anni da sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria». Lo scrive sui social il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, confermando l’indiscrezione raccolta nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria. «In tutto questo tempo – prosegue Ranuccio – ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche. Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti. La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSIGLIO REGIONALE
Elezioni
Palmi
panuccio
panuccio candidato
Rilevanti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x