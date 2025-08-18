Le “grandi manovre” elettorali nel Catanzarese: ecco i “papabili” candidati alla Regione – NOMI

verso il voto

CATANZARO Conferme, volti nuovi, anche qualche “figlio d’arte”. Nel Catanzarese sono già “grandi manovre” sul fronte delle candidature alle prossime elezioni regionali. Un appuntamento che sarà sicuramente uno “spartiacque”, con riferimento anzitutto alla realtà di Catanzaro, per gli effetti che questa tornata elettorale può avere in prospettiva sugli equilibri politici nei territori. Anche se – spiegano gli analisti – paradossalmente nella città capoluogo della Calabria le Regionali anticipate potrebbero “blindare” fino alla naturale scadenza della legislatura gli attuali assetti a Palazzo De Nobili con la guida del sindaco Nicola Fiorita, considerando che ora per i big, soprattutto per i big del centrodestra, la necessità e la priorità è quella di concentrarsi sulla Cittadella. Si vedrà, intanto nei partiti le trattative per l’allestimento delle liste sono già nel vivo.

Il centrodestra

Fronte centrodestra, nella circoscrizione centrale per quanto riguarda il Catanzarese Forza Italia punterà sull’uscente consigliere regionale Antonello Talerico (alcuni analisti peraltro lo inseriscono anche nella lista del presidente) e sul segretario provinciale azzurro Marco Polimeni, consigliere Fi al Comune di Catanzaro, che dovrebbe avere l’appoggio del già quattro volte sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Nella lista di Forza Italia secondo fonti qualificate potrebbe essere candidata anche Elisabetta Aiello, psicologa e figlia dell’ex consigliere e assessore regionale ed ex parlamentare Piero Aiello. Fratelli d’Italia tra i propri big schiererà il vicepresidente uscente della Regione Filippo Pietropaolo e il consigliere regionale uscente (nonché presidente della commissione Bilancio di Palazzo Campanella) Antonio Montuoro, “in caldo” per i meloniani Francesco Fragomele, vicepresidente della Provincia. Nella Lega il “bomber” è il presidente uscente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, commissario del Carroccio calabro: nella lista anche l’avvocato Silvia Parente, figlia di Claudio Parente, già consigliere regionale e fondatore del movimento Officine del Sud federato con la Lega. Riconferma definita dagli addetti ai lavori scontata quella dell’uscente Pietro Raso. Per la Lega si fa anche il nome di Frank Santacroce.

Il centrosinistra

Fronte centrosinistra catanzarese, nel Pd saranno ricandidati gli uscenti Amalia Bruni ed Ernesto Alecci, fonti qualificate poi ritengono della partita anche Giusi Iemma, vicesindaco di Catanzaro e già presidente dei dem di Calabria. Con Sinistra Italiana si candiderà il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, mentre un altro consigliere comunale molto quotato nel capoluogo, Vincenzo Capellupo, potrebbe correre con la lista del presidente così come il già consigliere regionale Francesco Pitaro, che è stato il primo a manifestarsi a Catanzaro con tanto di manifesto sul corso principale della città. Per quest’ultimo si potrebbe profilare un “derby” in famiglia con il fratello Pino Pitaro, già sindaco di Torre Ruggiero, che – dicono i “bene informati” – potrebbe scendere in campo con Italia Viva. Quanto al M5S, si attende la giornata di giovedì quando sarà scaduto il termine per la presentazione online delle autocandidature com’è ormai di tradizione dalle parti pentastellate: tra i “papabili” comunque viene annoverato il consigliere comunale di Catanzaro Danilo Sergi. Con Azione infine potrebbe candidarsi il segretario provinciale del partito, Roberto Guerriero. (c. a.)

