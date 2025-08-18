Si legge in: 1 minuto
LA DEA BENDATA
Lotto: a San Giovanni in Fiore colpo da 20mila euro
Un 4 Doppio Oro è stato centrato in via Gran Sasso
Pubblicato il: 18/08/2025 – 11:13
SAN GIOVANNI IN FIORE Calabria fortunata con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.
