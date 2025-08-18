Skip to main content

18/08/2025
LA DEA BENDATA

Lotto: a San Giovanni in Fiore colpo da 20mila euro

Un 4 Doppio Oro è stato centrato in via Gran Sasso

Pubblicato il: 18/08/2025 – 11:13
SAN GIOVANNI IN FIORE Calabria fortunata con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, grazie a un 4 Doppio Oro da 20mila euro centrato in via Gran Sasso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

