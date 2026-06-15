Riduzione delle liste d’attesa, Lea, assunzioni, ordine contabile. Ecco cosa dovranno fare i manager della sanità

la delibera

CATANZARO Dall’assistenza ospedaliera e dall’abbattimento delle liste di attesa per arrivare alle assunzioni di nuovo personale e alla ordinata e corretta gestione contabile con l’adozione dei bilanci. Con una delibera proposta dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, sono stati fissati e assegnati gli obiettivi di mandato dei manager di sei aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria: nel dettaglio, i vertici dell’Asp di Catanzaro, dell’Asp di Cosenza dell’Asp di Crotone, dell’Asp di Vibo Valentia e quindi dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro e dell’Grande Ospedale Metropolitano di Reggio. Gi obiettivi sono stati formalizzati dalla Giunta sulla base delle proposte che il dg di Azienda Zero Gandolfo Miserendino ha formulato individuando – si legge nel corpo della delibera – «le priorità strategiche che i commissari straordinari sono tenuti a perseguire in maniera coerente con i processi di riorganizzazione ed efficientamento finalizzati a ricondurre a normalità la gestione economico-finanziaria e l’erogazione dei servizi». Si tratta in pratica – si specifica ancora – degli «obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza, la cui successiva valutazione è finalizzata all’attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l’anno 2026» per i manager – commissari o direttori generali – delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria.

Gli obiettivi

Gli obiettivi di mandato assegnati ai vertici aziendali – consultabili alla fine dell’articolo – sono sostanzialmente uguali per tutti, salvo scostamenti determinati dalla specificità delle Asp e delle aziende ospedaliere. Per quanto riguarda l’aspetto del personale, la Giunta regionale segnala in particolare l’approvazione dei piani assunzionali e l’alimentazione dei flussi informativi nazionali e regionali. Quanto all’edilizia sanitaria, il raggiungimento dei target Pnrr. Capitolo farmaceutica: qui spiccano l’allineamento flussi tracciabilità farmaci, riduzione del consumo degli antibiotici ospedalieri, utilizzo biosimilari, incremento dell’erogazione in distribuzione diretta come primo ciclo, in coerenza con adempimenti Lea. Bilancio e adempimenti contabili: qui il commissario o dg aziendale «deve garantire la sostenibilità economica dell’azienda, rispettare gli obiettivi del Piano di rientro; ridurre i disavanzi strutturali; adottare modelli avanzati di controllo di gestione; razionalizzare contratti e forniture». Assistenza ospedaliera e liste di attesa: l’obiettivo di mandato è la riduzione tempi di attesa («In coerenza con il Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa: monitoraggio domanda/offerta, appropriatezza prescrittiva, gestione unificata delle liste di ricovero, integrazione Cup. E ancora il rispetto dei tempi di pagamento secondo fasce previste dalla legge. Ultimo capitolo, Sistemi Digitali, Cup regionale e cartella clinica: si va dal Fascicolo sanitario elettronico 2.0 («Attuazione degli standard nazionali: alimentazione completa dei documenti sanitari, verifica semantica e formale, interoperabilità nazionale secondo le direttive fornite da Azienda Zero») al Cup regionale («Integrazione Cup con Fse 2.0, gestione informatizzata delle agende, trasparenza dei percorsi, tracciabilità delle priorità secondo le direttive fornite da Azienda Zero»), alla Cartella clinica regionale («Implementazione e adozione della cartella clinica elettronica secondo standard nazionali di interoperabilità, modelli Fse 2.0, requisiti Lea e continuità ospedale-territorio in coerenza con le direttive fornite da Azienda Zero»). La delibera di Giunta infine demanda ad Azienda Zero il monitoraggio e la verifica del perseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti dai manager. (a. cant.)

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