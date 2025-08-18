Musica e cultura, dal 17 agosto al 3 settembre il Festival EstArte a Catanzaro

il programma

CATANZARO Dal 17 agosto al 3 settembre la seconda edizione di EstArte, il festival del Conservatorio di Musica “P.I. Tchaikovsky”, organizzato con il contributo del Comune di Catanzaro, animerà il capoluogo calabrese con una ricca programmazione di concerti, incontri e momenti di condivisione culturale. Saranno Valentina Currenti e Amedeo Lobello i direttori artistici di un programma ricco di esperienze musicali che intrecciano i linguaggi della tradizione e della contemporaneità, valorizzando tanto i grandi nomi del panorama nazionale quanto le eccellenze artistiche del Conservatorio.

Il cartellone

Il cartellone 2025 vedrà protagonisti artisti di prestigio come Silvia Mezzanotte, indimenticabile voce dei

Matia Bazar, e il cantautore Nino Buonocore, raffinato interprete della canzone d’autore italiana.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai docenti-artisti del Conservatorio Tchaikovsky – Sonia Addario,

Mimma Pisto, Antonio De Luise, Francesco Loccisano, Andrea Piccioni e Carlo Cattano – musicisti

di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, che porteranno sul palco progetti originali e

performance di grande qualità, a conferma dell’eccellenza formativa e artistica dell’istituzione.

«Un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto»

«Estarte rappresenta per il Conservatorio Tchaikovsky non solo un festival musicale, ma un vero e

proprio laboratorio culturale a cielo aperto. La nostra missione è quella di offrire al pubblico la

possibilità di vivere esperienze artistiche capaci di unire tradizione e innovazione, ma anche di

valorizzare i nostri docenti e le nostre realtà formative. Crediamo fortemente che la musica sia un

ponte tra generazioni e linguaggi diversi, e questa seconda edizione di Estarte vuole essere un

segno concreto di quanto la cultura possa diventare motore di crescita e di comunità» dichiara la

direttrice del Conservatorio e direttrice artistica di Estarte, Valentina Currenti. «Con Estarte desideriamo costruire un dialogo vivo tra grandi interpreti e i nostri docenti-artisti. È un’occasione per mostrare al pubblico come il Conservatorio sia una realtà capace di produrre cultura di alto livello e di mettersi in relazione con la città e il territorio» aggiunge il direttore artistico Amedeo Lobello. Il programma completo degli eventi sarà disponibile sui canali ufficiali del Conservatorio Tchaikovsky e del Comune di Catanzaro.

