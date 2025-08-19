Regionali in Calabria, il “Progetto riformista” convoca il tavolo. «Presentiamo una nostra idea di candidatura»

verso il voto

LAMEZIA TERME Il centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali vive una sorta di stallo alla messicana, stretto tra la volontà di esprimere un candidato unitario – il nome che mette tutti d’accordo è quello dell’europarlamentare del M5s Pasquale Tridico – e la resistenza dell’ex presidente dell’Inps. Serve una scossa, ed ecco perché il “Progetto Riformista” ha convocato un tavolo domani alle ore 16:00 a Lamezia Terme. «Le forze politiche che costituiscono il “Progetto Riformista” hanno lavorato in questi giorni alla costruzione di un progetto concreto per il rilancio della Calabria consapevoli di rappresentare non solo una proposta politica innovativa e determinante per il successo del centrosinistra calabrese ma soprattutto di costituire un laboratorio politico capace di diventare un modello a livello nazionale, per battere la Meloni e il centrodestra sovranista», si legge in una nota. Al tavolo «ci presenteremo con le nostre proposte programmatiche e con una nostra idea di candidatura a presidente della Regione con spirito unitario, costruttivo e senza arroccamenti che non fanno parte della nostra cultura liberal democratica e socialista». Intanto, Alleanza Verdi Sinistra – in una nota – ha fatto sapere di voler continuare a proporre «una idea di Calabria nuova e coraggiosa e ad una candidatura a presidente della Regione che possa incarnarla al meglio». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato