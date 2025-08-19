Campo largo in pressing su Tridico: decisione entro le 21.00

VERSO LE REGIONALI

LAMEZIA TERME Il centrosinistra sull’orlo di una crisi di nervi, e il Movimento 56 Stelle sull’orlo di un flop clamoroso. La coalizione resta ancora appesa alla decisione dell’europarlamentare Pasquale Tridico se accettare o meno la candidatura alla presidenza della Regione mentre le ultime evoluzioni confermano la “Babilonia” nel campo largo progressista. Secondo quanto si apprende da fonti accreditate, Tridico continua a “tentennare” – lo sta facendo ormai da più di una settimana – perché, avendo paura di perdere nella sfida contro Roberto Occhiuto, chiederebbe precise garanzie sulla sua permanenza a Strasburgo. Tridico – si fa intendere da fonti qualificare – avrebbe tempo fino alle 21 di questa sera. Per questo il pressing del campo largo su di lui in queste ore è fortissimo. Oltrepassata questa deadline, il banco rischia di saltare. Perché il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte potrebbe calare sul tavolo il nome della parlamentare Vittoria Baldino, nome sul quale però ci sarebbe un veto del Pd grande come una casa. Così come ci sarebbe un veto del Pd sul nome di Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano Rossano. A questo punto – spiegano gli “analisti” – sarebbe proprio il Pd ad avocare a sé la scelta del candidato governatore. (redazione@corrierecal.it)

