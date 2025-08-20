Skip to main content

Anziana uccisa a Milano, arrestata la madre del 13enne alla guida dell’auto rubata

Il ragazzino guidava la Citroen Ds4 bianca che ha falciato Cecilia De Astis

Pubblicato il: 20/08/2025 – 20:02
Anziana uccisa a Milano, arrestata la madre del 13enne alla guida dell’auto rubata

Arrestata la mamma dei due fratellini a bordo dell’auto (rubata) che lo scorso lunedì 11 agosto ha travolto e ucciso a Milano la 71enne Cecilia De Astis. La mamma, 33 anni, è stata arrestata per un cumulo pena di 3 anni e 10 mesi per furti, soprattutto in abitazione, commessi tra il 2017 e il 2019.
Uno dei due figli della donna è il 13enne che guidava la Citroen Ds4 bianca, che in via Saponaro – nel quartiere Gratosoglio a sud della città – ha sbandato per l’alta velocità falciando la signora che stava ritornando a casa dopo alcune commissioni. La mamma dei due ragazzini è stata rintracciata dagli agenti della polizia locale di Milano, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, nei giardini in viale Giovanni da Cermenate, non distante dal campo rom di via Selvanesco dove la donna viveva con altre famiglie rom di origine bosniaca.  

