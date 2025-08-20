‘Ndrangheta, arrestati tre latitanti a Ibiza – VIDEO e NOMI

il blitz in Spagna

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma il 15 agosto scorso i carabinieri del ROS, insieme a personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional, a conclusione di un’articolata indagine internazionale, hanno localizzato e catturato ad Ibiza 3 latitanti italiani colpiti da mandato di arresto europeo emesso dall’ufficio gip di Roma su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di: Marco Lenti (classe 1988 di Roma); Federico Mennuni (classe 1997 di Roma) e Alessio Di Pietro (classe 2001 di Roma).

Il provvedimento è stato disposto nell’ambito dell’indagine del Ros denominata Anemone in cui, lo scorso 8 luglio, sono stati arrestati 24 indagati tra l’Italia e l’Albania.

Elementi di spicco

I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna sono accusati di essere elementi di spicco di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma ed operante sul territorio nazionale ed estero, facente capo ad un 57enne calabrese già condannato perché ritenuto elemento apicale della cosca di Volpiano (To), promanazione criminale di quella di Platì (Rc). Il predetto, trasferitosi a Roma agli inizi degli anni 2000, in virtù della gravità indiziaria, è emerso come abbia assunto il controllo dell’area di San Basilio, promuovendo la nascita di un’associazione composta, tra gli altri, anche dai tre figli, con legami stabili con una paritetica struttura criminale albanese, utilizzata per gli aspetti logistici (estrazione dei carichi dai porti spagnoli e olandesi nonché per il successivo trasporto) e per lo smercio del narcotico in altre zone della Capitale.

La coca dal Sud America

La cocaina veniva acquisita in Sud America ed importata, tramite container in alcuni porti della Spagna, Olanda e a quello di Gioia Tauro (RC), anche sfruttando l’interazione con altri broker calabresi, per poi giungere sul mercato romano dove veniva smerciata al dettaglio. A riprova della pericolosità dell’organizzazione veniva anche contestato dalla Procura di Roma un episodio di tortura nei confronti di uno spacciatore responsabile di non aver ottemperato al pagamento di un “debito di droga”. Uno dei soggetti tratti in arresto, bloccato nel tentativo di darsi alla fuga, era ricercato per un ulteriore provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria italiana per traffico di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione

Le operazioni di ricerca e cattura, coordinate dalla Procura della Repubblica – Dda di Roma in collaborazione con EUROJUST, sono state condotte dai carabinieri del ROS con la Polizia Nacional spagnola grazie anche al supporto, per gli aspetti inerenti la cooperazione internazionale, del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) – progetto I CAN (Interpol cooperation against ‘Ndrangheta). Nel corso dell’attività sono state eseguite una serie di perquisizioni presso le unità abitative in uso agli arrestati, site ad Ibiza e Barcellona, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare numerosi appunti manoscritti con la rendicontazione dell’attività di narcotraffico, documenti falsi utilizzati dai latitanti per celare la loro identità e denaro contante per un importo di circa 35.000 euro, nonché modiche quantità di cocaina.