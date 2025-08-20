Skip to main content

Regionali in Calabria, Tridico conferma: «Sì sono disponibile a candidarmi»

Nelle ore precedenti era stato lo stesso leader M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura dell’ex presidente Inps

Pubblicato il: 20/08/2025 – 14:41
COSENZA «Sì sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria». Lo ha detto all’ANSA Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Nelle ore precedenti era stato lo stesso leader M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura di Tridico in Calabria (assieme a Vittoria Baldini e Anna Laura Orrico), definendo l’ex presidente dell’Inps «una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi».

