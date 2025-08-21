Skip to main content

la provocazione

Cannizzaro punge Calenda: «Pro rigassificatore e contro Rdc, come farà in Calabria?»

Il coordinatore regionale di FI si rivolge ironico al leader di Azione: «Come farà il partito a stare in coalizione con posizioni opposte?»

Pubblicato il: 21/08/2025 – 21:27
Cannizzaro punge Calenda: «Pro rigassificatore e contro Rdc, come farà in Calabria?»

CATANZARO A poco più di un mese dalle elezioni regionali in Calabria, continuano i botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra. Nella scia delle provocazioni si inserisce anche Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, che in questo caso “punge” il leader di Azione, Carlo Calenda, considerate le sue posizioni politiche: «Carlo Calenda: il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza. E siamo certi che i consiglieri regionali calabresi, che in questi quattro anni hanno lealmente sostenuto la maggioranza guidata dal presidente Occhiuto, la pensano allo stesso modo: nei loro confronti, lo ripetiamo, nessuna preclusione.
Ma la domanda sorge spontanea – conclude in maniera ironica -, come farà Azione in Calabria a stare in una coalizione di sinistra schierata contro il rigassificatore di Gioia Tauro e per un reddito di cittadinanza regionale? Misteri…».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Così Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.

azione
CALABRIA
Calenda
Cannizzaro
COALIZIONE
Forza Italia
ironia
polemica
punge
rdc
rigasssificatore
Politica
Regione
