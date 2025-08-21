Cannizzaro punge Calenda: «Pro rigassificatore e contro Rdc, come farà in Calabria?»

la provocazione

CATANZARO A poco più di un mese dalle elezioni regionali in Calabria, continuano i botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra. Nella scia delle provocazioni si inserisce anche Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, che in questo caso “punge” il leader di Azione, Carlo Calenda, considerate le sue posizioni politiche: «Carlo Calenda: il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza. E siamo certi che i consiglieri regionali calabresi, che in questi quattro anni hanno lealmente sostenuto la maggioranza guidata dal presidente Occhiuto, la pensano allo stesso modo: nei loro confronti, lo ripetiamo, nessuna preclusione.

Ma la domanda sorge spontanea – conclude in maniera ironica -, come farà Azione in Calabria a stare in una coalizione di sinistra schierata contro il rigassificatore di Gioia Tauro e per un reddito di cittadinanza regionale? Misteri…».

